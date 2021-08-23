В Новосибирской области построили склад для хранения картофеля

НОВОСИБИРСК, 23 августа. /ТАСС/. Склад сырья стоимостью $30 млн для обеспечения работы будущего завода по производству соленых закусок (снеков) построили в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области. Современные технологии хранения позволят на 3-7% снижать потери картофеля, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе компании PepsiCo, построившей склад.

"Склад сырья, инвестиции в который составили около $30 млн, построен в соответствии с требованиями энерго- и ресурсосбережения. В нем используются технологии контейнерного хранения, позволяющие на 3-7% снижать потери картофеля по сравнению с традиционным типом хранения. На складе автоматизированы все процессы, усилена термоизоляция стен и крыши в целях снижения теплопотерь", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что склад уже принял первую партию картофеля, объект начал функционировать в режиме пуско-наладочных работ. Президент PepsiCo в России и СНГ Давид Манзини отметил, что на заводе, строительство которого продолжается, к концу года планируется создать более 300 рабочих мест, включая вакансии рабочих и технических специальностей.

По информации компании, чтобы обеспечивать будущий завод качественным картофелем, в этом году компания инвестировала около 1,8 млн долларов в покупку сельхозтехники для партнеров. Сегодня 20 хозяйств из Сибири готовы поставлять картофель для изготовления чипсов. Благодаря запущенной в регионе программе развития поставщиков в этом году компания планирует закупить у местных сельхозпроизводителей 25 тыс. тонн картофеля соответствующих сортов.

Строительство завода по производству соленых снеков в Промышленно-логистическом парке (ПЛП) под Новосибирском началось в сентябре 2020 года. Сообщалось, что первые две линии завода заработают в конце 2021 года. Инвестиции в проект составят более 12 млрд рублей. Предприятие станет третьим в России, два завода PepsiCo располагаются в Московской и Ростовской областях. Мощность объекта планируется в объеме более 60 тыс. тонн.

Американская компания PepsiСo ("Пепсико") - один из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, выпускает также молочные продукты, чипсы, снеки и другие продукты питания. В России компания владеет рядом предприятий, в том числе заводом по производству соков в Новосибирске.