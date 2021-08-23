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Крушение Ил-112В в Подмосковье
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Программа создания самолета Ил-112В будет продолжена

Приостанавливать после катастрофы Ил-112В эксплуатацию вертолета Ми-38 со схожим двигателем не планируется, сообщил вице-премьер России Юрий Борисов

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Программа создания самолета Ил-112В будет продолжена и после недавней авиакатастрофы, сообщил журналистам в понедельник вице-премьер России Юрий Борисов. По его словам, самолет остается востребованным.

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"Обязательно будет продвигаться программа Ил-112В. Это востребованный легкий транспортный самолет. К сожалению, случаются такого рода трагедии. Я думаю, промышленность сделает соответствующие выводы, разберется в причинах, выработает необходимый комплекс мероприятий",- сказал он.

Приостанавливать после катастрофы Ил-112В эксплуатацию вертолета Ми-38 со схожим двигателем не планируется, добавил Борисов.

По словам Борисова, приостанавливать эксплуатацию вертолета Ми-38 на фоне катастрофы самолета Ил-112В, на котором установлен однотипный двигатель, не планируется. 

"Нет, это неправда", - сказал Борисов.

Ранее в профильных Telegram-каналах была выложена копия письма исполнительного директора "ОДК-Климов" Александра Ватагина, из которого следует, что филиал ОДК "считает целесообразным принять решение о временной приостановке полетов вертолетов Ми-38 с двигателями ТВ7-117В до определения предварительных причин катастрофы Ил-112В". Гендиректор ОДК Александр Артюхов отказался комментировать ТАСС подлинность письма.

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