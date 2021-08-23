Кабмин утвердил концепцию по развитию электромобилей в России

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Правительство России приняло концепцию, направленную на развитие в стране электрического автомобильного транспорта и рассчитанную на ближайшие 10 лет. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая в понедельник оперативное совещание со своими заместителями.

"Правительство утвердило концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта на ближайшие 10 лет", - сказал он.

Документ касается практически всех категорий автомобилей - от легковых машин и автобусов до "больших тягачей", уточнил глава кабмина. Концепция определяет ключевые задачи в этой сфере, в том числе стимулирование спроса на электромобили через льготное кредитование и разработку комплексных городских программ.

"Необходимо сформировать и развитую инфраструктуру зарядных станций, прежде всего так называемых быстрых, создать индустрию по выпуску больших тяговых батарей и всех необходимых к ним элементов", - подчеркнул Мишустин.

Он обратил внимание на то, что ряд государств уже заявили о стремлении отказаться от транспорта с двигателями внутреннего сгорания. "Очевидно, что за электромобилями или машинами, которые работают на более экологичных силовых агрегатах, будущее. И нам нужно также активно развивать это направление, тем более что целый ряд компетенций в стране уже есть", - заметил премьер.

По его словам, власти рассчитывают на то, что реализация заложенных в концепцию идей и решений позволит России сформировать собственную индустрию по выпуску электромобилей, привлечь частные инвестиции, создать около 40 тыс. высокопроизводительных рабочих мест по всей технологической цепочке - от электрохимии до производства автотранспорта на электротяге. Мишустин считает, что электрический автотранспорт является перспективным направлением, развитие которого позитивно скажется на нескольких сферах, в первую очередь на автопроме и смежных отраслях, а также будет содействовать формированию современной и комфортной городской среды.