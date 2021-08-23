Кабмин расширил полномочия Минприроды и Роснедр по проведению аукционов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Правительство приняло решение расширить полномочия Минприроды и Роснедр, касающиеся проведения аукционов на разработку полезных ископаемых. Решение утверждено по итогам заседания кабмина, говорится в сообщении министерства.

"Проектом постановления предлагается наделить Роснедра полномочием по ведению реестра недобросовестных участников аукционов на право пользования участками недр, а Минприроды России полномочиями по принятию порядков по вопросам оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование недрам", - указано на сайте кабмина.

В Минприроды пояснили, что благодаря постановлению у министерства впервые появится полномочие по ведению реестра недобросовестных участников аукциона.

"Он нужен, чтобы не допустить к торгам на право пользования недрами так называемых рейдеров, которые намеренно завышают размер стартового платежа, выигрывают, но не платят. Вести реестр будут Роснедра, а Минприроды устанавливать порядок его ведения", - объяснил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Закрепление этих функций за Минприроды позволит установить возможность переуступки права на получение добычной лицензии от компании, открывшей месторождение, предприятию с ресурсами для добычи и монетизации запасов. Кроме того, ведомство может запретить под видом открытия нового месторождения реанимировать старые отработанные объекты, запасы и ресурсы которых списаны с государственного баланса.

"Изменения коснулись и подготовки перечня недр, предлагаемых для аукциона. Ранее на федеральном уровне не было определено, кто готовит документ. Сейчас же в законе "О недрах" появилось уточнение, что это компетенция министерства", - добавили в Минприроды.