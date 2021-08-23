Кабмин утвердил комплексную программу развития Забайкальского края на 15 лет

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило комплексную программу социально-экономического развития Забайкальского края на 15 лет. Об этом заявил председатель кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Он напомнил, что в прошлом году власти РФ начали реализацию индивидуальных программ развития 10 субъектов Российской Федерации с наиболее низкими социально-экономическими показателями, "и уже есть первые результаты".

"В этом году по поручению президента такой документ принят для Кузбасса, продолжим распространять эту практику и на другие регионы. Правительство утвердило комплексную программу социально-экономического развития Забайкальского края. Она рассчитана на 15 лет и нацелена на масштабную инвестиционную деятельность", - сказал премьер. По его словам, для привлечения частного финансирования планируется снимать инфраструктурные ограничения и создавать комфортные условия для бизнеса. Мишустин добавил, что перспективы региона прежде всего связаны с проектами по освоению природных ресурсов и их переработке, отметив, что "здесь большой нереализованный потенциал".

"Благодаря запланированным мероприятиям в эту сферу может прийти свыше 1 трлн рублей частных инвестиций. Особое внимание будет уделено лесопромышленному комплексу и аграрному сектору, созданию новой инфраструктуры, комплексному развитию сельских территорий, решению задач по глубокой переработке древесины", - заявил глава кабмина. Также в планах, по словам Мишустина, повышение пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, развитие южного хода Транссиба, строительство и реконструкция автомобильных дорог и мостовых переходов. Это, указал премьер, позволит значительно улучшить логистические возможности региона, учитывая его приграничное расположение.

"И конечно, в приоритете обновление социальной инфраструктуры. Будут построены фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, в Чите - краевая детская клиническая больница и туберкулезная больница. Будет проведена реконструкция краевого центра медицинской реабилитации, чтобы медицинская помощь стала более доступной для людей", - сообщил Мишустин.

В целом выполнение комплексной программы позволит создать в регионе более 50 тысяч новых рабочих мест, резюмировал он.