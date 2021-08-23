Участие в Восточном экономическом форуме примут представители 60 стран

ВЛАДИВОСТОК, 23 августа. /ТАСС/. Представители более чем 60 стран примут участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который 2-4 сентября состоится во Владивостоке. Об этом сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, слова которог приводит пресс-служба правительства Приморского края.

"Прибудут несколько тысяч гостей из различных стран Азиатско-Тихоокеанского региона, представители крупных международных компаний. Для участия в форуме заявились представители более 60 стран. Ожидается участие президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, ряда глав окружающих государств", - цитируют в сообщении Трутнева, который в понедельник встретился со школьниками и студентами, участниками всероссийских конкурсов "Твой Ход" и "Большая перемена".

Полпред в беседе с молодежью напомнил, что смысл ВЭФ заключается в том, чтобы проинформировать отечественных и зарубежных инвесторов о механизмах поддержки бизнеса, которые действуют на Дальнем Востоке и улучшить экономическое развитие. "На рассмотрение президента мы будем выносить целый ряд новых предложений по развитию Дальнего Востока", - сказал вице-премьер.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио. Организатором выставки выступает Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента в ДФО.