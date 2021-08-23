Оператор "Северного потока - 2" не комментирует возможные последствия новых санкций США

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Nord Stream 2 AG, оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", не комментирует возможные последствия новых санкций со стороны США для реализации проекта, заявили ТАСС в пресс-службе компании.

"Nord Stream 2 не комментирует потенциальные последствия санкционных действий США", - сказали в компании.

Там также отметили, что об изменениях в статусе строительства трубопровода сообщат дополнительно.

20 августа американский президент Джо Байден подписал указ, позволяющий США вводить санкции в отношении некоторых российских энергетических проектов, в том числе "Северного потока - 2".

Первая нитка трубопровода была завершена в июне этого года. Президент РФ Владимир Путин 20 августа заявил, что строительство газопровода близится к завершению, осталось проложить 15 км по морю.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено.