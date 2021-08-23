В России к 2024 году планируют выпустить не менее 25 тыс. электромобилей

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. В России к 2024 году планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и открыть более 9 тыс. зарядных станций для них, сообщает в понедельник пресс-служба правительства.

Такие показатели зафиксированы в Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта, утвержденной премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. О принятии документа глава кабмина проинформировал в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями.

"К 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и открыть более 9 тыс. зарядных станций для них", - говорится в сообщении правительства.

В концепции сформулированы первоочередные задачи для формирующейся отрасли. В их числе - развитие производственной базы, наращивание технологических компетенций, выведение на рынок принципиально новых продуктов и создание современной инженерной и транспортной инфраструктуры.

"Также подчеркивается необходимость совершенствования регуляторной среды. В частности, планируется разработать порядок проектирования парковочных пространств для электротранспорта, актуализировать ряд технических регламентов и документов в сфере стандартизации", - указали в правительстве.

Выпуск электромобилей в России к 2030 году должен достичь 10% от общего объема производства транспортных средств в стране.

"Реализация концепции рассчитана на два этапа. По итогам первого (до 2024 года) будет подготовлена база для массового производства электромобилей. По итогам второго (2025-2030 годы) их выпуск должен достичь 10% от общего объема производства транспортных средств в стране", - говорится в сообщении.

В кабинете министров обратили внимание на то, что необходимым условием для более активного использования электротранспорта является создание разветвленной сети зарядных устройств. Для этого уже осенью правительство определит перечень территорий, на которых начнется формирование такой инфраструктуры. Также будут приняты правила предоставления субсидий на открытие станций.

Как ожидается, в процессе формирования новой отрасли в России будет создано не менее 39 тыс. высокопроизводительных рабочих мест. "Принятый документ поможет сформировать условия для производства и использования электротранспорта в России, позволит отечественным производителям занять свою нишу на глобальном рынке", - добавили в кабмине.