Свободный проезд электрокаров по платным дорогам намерены разрешить с 2022 года

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Эксперимент, предполагающий свободный проезд электромобилей по платным дорогам, планируется запустить в России со следующего года. Как сообщается в понедельник на сайте правительства РФ, такая мера зафиксирована в концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта, утвержденной премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Важнейшее направление работы - поддержка производства электромобилей и стимулирование спроса на них. Такие транспортные средства, например, будут включены в программы льготного кредитования и лизинга, а со следующего года планируется запустить эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам", - говорится в сообщении.

Кроме того, производителям электротранспорта и аккумуляторов будут доступны субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов, а также специальные инвестиционные контракты (СПИК), указывают в кабмине.

На аналогичную поддержку смогут рассчитывать и производители водородных топливных элементов. Полный перечень мероприятий, направленных на развитие этой подотрасли, будет представлен в течение трех месяцев.

О принятии концепции Мишустин сообщил в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями.