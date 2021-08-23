Власти Новосибирской области фиксируют низкий темп уборки зерновых из-за погодных условий

НОВОСИБИРСК, 23 августа. /ТАСС/. Минсельхоз Новосибирской области фиксирует снижение темпов уборочной кампании на середину августа по сравнению с показателями 2020 года почти на 60% - с 284 до 117 тыс. га. Это связано с неблагоприятными погодными условиями, сообщил в понедельник на оперативном совещании правительства региона глава министерства Евгений Лещенко.

"Сельскохозяйственные товаропроизводители в 29 районах области ведут уборку зерновых, зернобобовых и технических культур. В соответствии с оперативными данными на 22 августа, зерновые культуры скошены на площади 137 тыс. га, обмолочены на 117 тыс. га, что составляет 8% от уборочной площади. Темпы уборки несколько ниже прошлогодних, в 2020 году зерновые культуры были обмолочены на 284 тыс. га, это 19% от уборочной площади. Основные причины невысоких темпов уборочной кампании - это неблагоприятные погодные условия", - рассказал Лещенко.

Он добавил, что валовый намолот зерновых составил 330 тыс. тонн при урожайности 28, 2 центнера с гектара. Среди культур наиболее существенно убранные площади среди озимых зерновых - это 66% и гороха - 42%. Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального Минсельхоза, последние несколько дней в западных районах Новосибирской области прошли очень сильные осадки, что осложнило сбор урожая.

В середине лета прошлого года в трех регионах Западной Сибири установилась аномальная жара, которая сопровождалась отсутствием осадков. В Новосибирской области площадь посевов, пострадавших в результате почвенной засухи, оценивается в 730 тыс. га, что составляет около 33% от общего объема засеянных площадей. Ущерб от засухи составил около 500 млн рублей. Наиболее сложная ситуация сложилась на юго-западе региона, где власти муниципалитетов вынуждены были ввести режим ЧС из-за массовой гибели посевов, экономические потери от засухи оценивались более чем в 5 млрд рублей. Однако по итогам уборочной кампании аграриям удалось собрать почти 2,7 млн тонн, что на 1,7% больше, чем урожай 2019 года.