Первые водородные заправки в России появятся в 2025 году

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Первые сто заправочных станций для водородных автомобилей будут открыты в России в 2025 году, говорится в утвержденной правительством концепции по развитию производства электрического автотранспорта до 2030 года.

С 2025 по 2027 годы будут строиться по 100 заправок в год, в 2028 году откроют 300 штук, а в 2029-2030 годах - еще по 200 водородных автозаправочных станций.

"Реализацию направления государственной политики №7 предусматривается осуществить в 2025-2030 годах. Целевым показателем по направлению государственной политики № 7 является установление до 2030 года не менее 1 тыс. штук водородных заправок", - говорится в документе.

К январю 2024 года ведомства также должны будет разработать правил субсидирования строительства водородных заправок. "Софинансирование 25% затрат на создание водородных заправочных станций и 30% затрат на технологическое присоединение к инфраструктуре (в случае наличия бюджетных ассигнований для предоставления таких субсидий в федеральном бюджете)", - уточняется в концепции.