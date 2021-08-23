Калининградский Автотор может начать сборку электромобилей Kia и Hyundai в 2023 году

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Калининградский "Автотор Холдинг" может наладить сборку электромобилей Kia и Hyundai в 2023 году, говорится в утвержденной правительством концепции по развитию электротранспорта в России до 2030 года.

"В городе Калининграде на базе общества с ограниченной ответственностью "Автотор Холдинг" в 2023 году планируется запуск сборки электромобилей KIA и Hyundai", - сказано в документе.

Из концепции также следует, что обязательная доля продаж электротранспорта может быть установлена для российских производителей автомобилей с 2029 года.

Цены на электротранспортные средства, согласно документу, могут снизиться до "привлекательного" уровня в ближайшие 6-8 лет.

"Ожидается, что в ближайшие 6-8 лет цена на электротранспортные средства снизится до привлекательного уровня, что будет связано с достижениями в технологиях хранения энергии", - заявлено в концепции.

Отмечается, что при пересчете на жизненный цикл собственники электромобилей уже сейчас могут существенно выигрывать у собственников автомобилей, оборудованных двигателем внутреннего сгорания.