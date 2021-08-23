Более 1 млн тонн зерна рассчитывают собрать в Тюменской области в 2021 году

ТЮМЕНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Более 1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур рассчитывают собрать в Тюменской области в этом году, этого объема достаточно для внутреннего потребления. Об этом сообщила пресс-служба Тюменской областной думы со ссылкой на председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям облдумы Владимира Ковина..

"В регионе рассчитывают собрать более одного миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. В принципе этого объема достаточно для внутреннего потребления. Единственное, могут возникнуть проблемы с продовольственным зерном, но и этот вопрос можно решить. В России намолочено более восьмидесяти миллионов тонн зерна. Убежден, через обменные операции регион доберет нужное количество", - считает Ковин.

По словам законодателя, на сегодняшний день в области обмолочено зерновых и зернобобовых чуть более 10%, валовой сбор более 100 тыс. тонн при урожайности 14 центнеров с гектара. "Таких показателей давно не было. Для сравнения, в прошлом году в это же время валовый сбор составил около 460 тыс. тонн при урожайности 21 ц/га, а обмолот - 25%", - рассказал он.

Ковин отметил, урожай, который собран сейчас, позволяет сделать вывод, что картофелем и овощами открытого грунта область обеспечит себя в полном объеме.