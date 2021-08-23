"Русгидро" начала строительство Башенной малой ГЭС в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 23 августа. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро" начала строительство Башенной малой гидроэлектростанции (МГЭС) на реке Аргун в Чечне. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии закладки первого кубометра бетона.

В мероприятии приняли участие генеральный директор "Русгидро" Виктор Хмарин и глава правительства Чеченской республики Муслим Хучиев.

"Новая гидроэлектростанция станет крупнейшим объектом гидроэнергетики в Чеченской Республике и первым проектом "Русгидро" в регионе. Проектная мощность Башенной МГЭС составит 10 МВт, в год станция будет вырабатывать 45 млн кВт ч экологически чистой, возобновляемой электроэнергии, которая будет направляться в энергосистему Чеченской Республики", - сообщил Хмарин.

Малая ГЭС будет построена по деривационной схеме без строительства высотной плотины, затопления земель и влияния на водный режим реки. При реализации проекта будут построены водозаборный узел, тоннель длиной 1,5 км, напорный бассейн, турбинные водоводы и здание ГЭС. Башенная МГЭС будет построена по ДПМ (договор о предоставлении мощности - прим. ТАСС), что гарантирует возврат вложенных инвестиций.

Ввод МГЭС в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2024 года, а объем инвестиций в строительство составит порядка 2 млрд рублей.

При этом в "Русгидро" рассматривают возможность подачи заявки на строительство еще одной малой ГЭС на реке Аргун.

"Русгидро" объединяет более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт. Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (61,7%) и банк ВТБ (12,95%).