Главы Минэнерго Украины, США и Германии обсудили реализацию проекта "Северный поток - 2"

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Министр энергетики Украины Герман Галущенко, министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм и министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в понедельник обсудили реализацию проекта "Северный поток - 2". Об этом сообщил журналистам Галущенко после трехсторонней встречи министров.

"Мы обсудили достаточно подробно те вопросы и те угрозы, которые мы видим в реализации проекта "Северный поток - 2". Мы обсудили те вопросы, которые касаются реформирования энергетического сектора Украины", - цитирует украинского министра агентство УНИАН.

По его словам, стороны обсудили шаги, необходимые для обеспечения гарантий для сохранения транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года. "Что касается "Северного потока - 2", то на самом деле мы исходили из позиции, которая уже задекларирована, и которая была озвучена президентом Украины - о том, что мы не можем позволить использовать Российской Федерации газ как оружие. Мы достаточно подробно обсудили возможность обеспечения безопасности поставок газа, важность обеспечения транзита и те шаги, которые обеспечат гарантии для Украины в сохранении транзитного потенциала", - сказал Галущенко.

"Мы обсуждали отдельно применения Третьего энергетического пакета. Обсуждали вопрос устранения монополии "Газпрома" на рынке и целый ряд шагов, которые действительно можно сделать с точки зрения реальных гарантий для Украины относительно сохранения транзита", - заявил Галущенко.

"Отдельно мы обсудили синхронизацию энергосистем Украины со странами Европейского союза", - добавил он.

Газопровод "Северный поток - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой - 27,5 млрд куб. м в год.

В конце июля сообщалось, что "Северный поток - 2" завершен на 99%, трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке. Первая нитка трубопровода была завершена в июне этого года.

США и Германия 21 июля опубликовали соглашение по проекту "Северный поток - 2", в рамках которого Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае "использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессии в отношении Украины", отметили в Госдепартаменте.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и Москва никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.