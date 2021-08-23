Российские малые предприятия могут встроить в цепочки поставок итальянской Danieli

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Международный поставщик оборудования для металлоперерабатывающей промышленности компания Danieli и Корпорация МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) помогут российским малым и средним предприятиям встроиться в цепочки поставок итальянской компании. Стороны подписали дорожную карту, в соответствии с которой определят требования к потенциальным поставщикам, сообщили в КМСП.

"Корпорация МСП, Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. и ее российское подразделение - машиностроительное предприятие ООО "Даниели Волга" помогут российским предприятиям малого и среднего бизнеса встроиться в цепочки поставок международной компании. Соответствующую дорожную карту подписали генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич и президент Danieli Россия, генеральный директор ООО "Даниели Волга" Антонелло Колусси", - говорится в сообщении.

"Даниели Волга" заинтересована в повышении локализации производства, уточнили ТАСС в Корпорации МСП, отметив, что наибольший интерес в постоянном партнерстве она проявляет к компаниям из сектора малого и среднего предпринимательства из таких областей, как изготовление уплотнительных элементов манжет, сальников, выполнение объемной термической обработки, ТВЧ, лазерная закалка, нанесение гальванических покрытий химическое никелирование, изготовление деталей по чертежам и механообработка давальческих заготовок.

По словам Исаевича, сотрудничество позволит расширить возможности производителей и создать для международной компании дополнительные выгодные условия работы в России. "Встраивание наших поставщиков в работу с крупными иностранными компаниями - одна из приоритетных задач для корпорации. Нашим компаниям-производителям чрезвычайно важно не только получать гарантированную финансовую поддержку, но и иметь возможность выйти на потенциальных заказчиков в других странах", - приводится его комментарий в сообщении.

Исаевич отметил, что КМСП представила в рамках ПМЭФ стратегию развития до 2025 года. Она направлена на расширение рынка сбыта для малых и средних компаний "благодаря обеспечению комфортного выхода компаний как раз на внешние рынки", отметил он. Исаевич уточнил, что в ноябре 2021 года Корпорация МСП планирует запустить систему оценки зрелости МСП, основанную на модели оценки Всемирного банка, программы выращивания экспортеров из их числа, включающие меры финансовой и нефинансовой поддержки.

О компании

Danieli - международная корпорация, один из крупнейших поставщиков оборудования для металлоперерабатывающей промышленности. В 2012 году была основана компания Danieli Volga, ее основная задача - работа с компаниями из России и стран СНГ. Компания производит оборудование, разрабатывает системы автоматизации для производства качественной продукции, а также оказывает послепродажное обслуживание.