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Группа "Аэрофлот" увеличила перевозки в июле на 83,3%

Группа "Аэрофлот" увеличила перевозки в июле на 83,3%, до 5,2 млн пассажиров - компания.

Почти 50 млн рублей выделили району Амурской области на корректировку проекта дамб
Окончательный вариант проектной и рабочей документации должен быть представлен в декабре
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