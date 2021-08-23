Первые водородные заправки в России появятся в 2025 году

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Первые сто заправочных станций для водородных автомобилей будут открыты в России в 2025 году, говорится в утвержденной правительством концепции по развитию производства электрического автотранспорта до 2030 года.

С 2025 по 2027 годы будут строиться по 100 заправок в год, в 2028 году откроют 300 штук, а в 2029-2030 годах - еще по 200 водородных автозаправочных станций.

"Реализацию направления государственной политики №7 предусматривается осуществить в 2025-2030 годах. Целевым показателем по направлению государственной политики № 7 является установление до 2030 года не менее 1 тыс. штук водородных заправок", - говорится в документе.

Отдельные парковочные места для электрокаров на парковках общего пользования могут появиться в РФ после 2022 года.

"Рекомендации высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации предусмотреть норму по выделению отдельных парковочных мест для электротранспортных средств на парковках общего пользования при утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования", - гласит документ. Уточняется, что срок исполнения рекомендаций причастными органами - январь 2022 года.