Песков: выделение средств на выплаты пенсионерам не приведет к увеличению налогов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Выделение бюджетных средств на выплаты военным и пенсионерам тщательно просчитывалось и не приведет к увеличению налогов в России. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет", - ответил Песков на вопрос, не придется ли восполнять за счет увеличения налогов средства, запланированные на выплаты.

"Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа, чтобы не произошло то, что вы говорите. В данном случае сбалансированность бюджета, всех расходов, конечно, очень важна, и это абсолютная константа для кабинета министров", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.