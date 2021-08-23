Обязательную долю продаж электротранспорта могут установить для производителей с 2029 года

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Обязательная доля продаж электротранспорта может быть установлена для российских производителей автомобилей с 2029 года, говорится в утвержденной правительством концепции по развитию электротранспорта в России до 2030 года.

"Проработка вопроса о возможности установления к автопроизводителям и импортерам автотранспортных средств требований по доле продаж электротранспортных средств в общем объеме реализации с 2029 года", - гласит документ. Там уточняется, что доклад в правительство РФ по этой теме причастные ведомства должны предоставить в мае 2022 года.

Электрокары для госнужд

Минимальная доля использования российских электрокаров для государственных нужд может быть установлена с 2024 года.

"Проработка вопроса о возможности установления с 2024 года минимальной доли отечественных электротранспортных средств, а также зарядных станций для них в целях их использования для нужд отдельных видов юридических лиц", - отмечается в документе.

В концепции уточняется, что причастные ведомства должны представить в правительство РФ доклад по этой теме в декабре 2022 года.

В концепции сформулированы первоочередные задачи для формирующейся отрасли. В их числе - развитие производственной базы, наращивание технологических компетенций, выведение на рынок принципиально новых продуктов и создание современной инженерной и транспортной инфраструктуры. В России к 2024 году планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и открыть более 9 тыс. зарядных станций для них, сообщила в понедельник пресс-служба правительства.