В Москве откроют опытно-промышленное производство электрохромного стекла

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Стартап ФИОП группы "Роснано" примет участие в создании в Москве опытно-промышленного производства электрохромного стекла, которое способно менять оптические свойства (прозрачность, цвет) под действием электричества. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Группы.

Соглашение об организации опытной площадки в Москве подписали Ульяновский наноцентр Ulnanotech, входящий в инвестсеть ФИОП Группы "Роснано", его дочерняя компания-разработчик инженерного решения "Комберри" и крупный российский производитель светопрозрачных конструкций "Фототех". Срок реализации проекта - три года. Общий объем инвестиций - около 300 млн рублей. На сегодняшний день в мире подобную продукцию производят менее 10 компаний.

"Компания "Комберри" создала устойчивую технологию производства электрохромного стекла для архитектурного применения и работает над автомобильным. Технология лабораторная, но тем не менее она отвечает всем требованиям, которые предъявляются крупнейшими мировыми стекольными предприятиями. Создание опытно-промышленного производства - это следующий логичный для нас этап, чтобы увеличить зрелость разработки и выпустить продукт на рынок", - приводит пресс-служба слова генерального директора ООО "Комберри" Андрея Редькина.

Новая технология снижает себестоимость производства в промышленном масштабе, расширяет цветовой диапазон, давая оттенки синего, серого, черного и других, придает стеклу удобные эксплуатационные и потребительские характеристики.

"Бизнес-модель проекта позволит стремительно развиваться на международном рынке в нише, где мы будем очень конкурентоспособны. Экспорт - один из важных стратегических приоритетов нашей группы компаний на сегодняшний день", - отметил директор по развитию ООО "Фототех" Иван Филоненко.

О компаниях

Компания "Фототех" (Москва) - крупносерийное отечественное предприятие, более 30 лет специализирующееся на проектировании, изготовлении и монтаже противопожарных светопрозрачных конструкций с уникальными защитными, декоративными и специальными свойствами.

Ульяновский наноцентр Ulnanotech имеет статус технопарка высоких технологий. Занимается инвестированием и сопровождением технологического предпринимательства на ранних стадиях, поиском технологий, созданием и продажей стартапов в таких областях, как: биотехнологии и молекулярная генетика, новые технологии строительства и композитные материалы, тонкопленочные покрытия и встраиваемая электроника, альтернативная и водородная энергетика. Компания "Комберри" из Ульяновска - технологическая платформа, созданная в 2013 году с участием наноцентров инвестиционной сети ФИОП из Ульяновска, Мордовии и Дубны. Является носителем портфеля уникальных научных разработок в области напыления и исследования многофункциональных тонкопленочных покрытий.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП)- один из крупнейших институтов инновационного развития в России. Цель деятельности Фонда - финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов экономики путем реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов. Председателем правления Фонда является председатель правления ООО "УК "Роснано" Сергей Куликов.