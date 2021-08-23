Первая водородная автозаправочная станция появится на Хайнане в 2021 году

ХАЙКОУ /Китай/, 23 августа. /ТАСС/. Первая интегрированная заправочная станция для транспортных средств на водородных топливных элементах появится на Хайнане до конца текущего года. Об этом пишет местный информационный ресурс "Наньхайван".

Участие в реализации данного проекта принимала компания Haima Motors, которая также разрабатывает собственные автомобили на водородном топливе. Данная компания, пишет ресурс, впоследствии планирует построить по одной заправочной станции для таких транспортных средств в городах Цюнхай, Даньчжоу, Санья, Хайкоу и Цюнчжун.

В настоящее время в Китае активно строятся подобные заправочные станции. К концу июля 2021 года, по данным издания, во всей стране было построено 136 станций для заправки автомобилей, работающих на водородных топливных элементах. К 2025 году их число должно быть доведено до 1 тыс. единиц.

Что касается хайнаньской компании Haima Motors, то к 2025 году она планирует вывести на рынок в рамках пилотной программы порядка 2 тыс. автомобилей на водородных топливных элементах собственного производства.

Хайнань - первая провинция Китая, объявившая о планах к 2030 году полностью прекратить продажу на острове автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями в целях борьбы с загрязнением окружающей среды и защиты местной экологии. Для этого правительство поощряет покупку населением автомобилей на альтернативных источниках энергии, а также развивает необходимую для них инфраструктуру. В провинции действует политика субсидирования покупок частными лицами таких транспортных средств.