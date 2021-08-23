Прием заявок на субсидирование перевозок минтая из ДФО будет открыт 7-8 сентября

ТАСС, 23 августа. Министерство сельского хозяйство РФ начнет принимать заявки на субсидирование железнодорожных перевозок минтая с Дальнего Востока в центральные регионы страны с 7-8 сентября текущего года. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"В ходе совещания представители Минсельхоза проинформировали, что ведомство будет готово принимать заявки на субсидирование перевозок минтая в рамках постановления правительства от 26 июля 2021 года не ранее 7-8 сентября, поскольку необходимая нормативная база находится на регистрации в Минюсте РФ", - сказал он.

По словам главы ВАРПЭ, предстоящее начало реализации постановления о субсидировании перевозок минтая - очень важное для рыбаков событие. "Но не менее важно и то, что Минсельхоз нам сообщил о том, что аналогичное постановление будет действовать и в следующем году. Это важная информация. Они подготовили проект постановления правительства и внесли его в федеральный орган исполнительной власти", - отметил Зверев.

Ранее на прошедшем 4 февраля заседании комиссии правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса ее председатель, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу и Росрыболовству в срок до 11 марта с целью переориентации поставок рыбопродукции на внутренний и зарубежные рынки, а также увеличения доли продукции глубокой переработки подготовить предложения, касающиеся, в том числе, субсидирования железнодорожной перевозки рыбной продукции. 26 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании железнодорожных перевозок минтая с территории Дальневосточного федерального округа в центральную часть России. Речь идет о субсидиях железной дороге на компенсацию потерь, возникающих из-за льготных тарифов на перевозку продукции из минтая.