Оптовая цена горбуши в центральной России снизилась на 9,1% за неделю

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Оптовая цена горбуши за неделю с 16 по 22 августа 2021 года в центральной части России снизилась на 9,1%. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"В центральных регионах активный торговый спрос трейдеров и переработчиков обеспечил положительную коррекцию цен на атлантическую скумбрию, цена повысилась на 3,4%, до 150 рублей за кг. Продолжила дешеветь горбуша: ее цена снизилась на 9,1%, до 200 рублей за кг", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, цены на другие виды мороженой рыбы остались на том же уровне: минтай - 90 рублей за кг, мойва - 125 рублей за кг, сельдь атлантическая - 110 рублей за кг. В Росрыболовстве также сообщили о том, что в Дальневосточном регионе продолжила дешеветь горбуша - цена снизилась на 7%, до 140 рублей за кг. Цены на другие виды мороженой рыбы не изменились: сельдь тихоокеанская - 57 рублей, камбала - 60 рублей, треска тихоокеанская - 160 рублей, минтай - 70 рублей за кг.

На Северо-Западе цены на популярные виды мороженой рыбы были стабильны, чему способствовал сбалансированный уровень спроса и предложения. Скумбрия атлантическая стоила 140 рублей за кг, сельдь - 102 рубля, треска - 210 рублей, пикша - 140 рублей за кг. В период с 10 по 16 августа средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную понизился на 0,53%.