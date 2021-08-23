Минпромторг не ждет переноса сроков выпуска самолета Ил-114

"Рассчитываю, что нет",- ответил он на вопрос, повлияет ли инцидент на сроки сертификации Ил-114. "Мы временно приостановили [испытания Ил-114] до выяснения причины происшествия с Ил- 112В. С учетом того, что это [расследование] не займет много времени, я не думаю, что это повлияет на итоговые сроки завершения сертификации и передачи первым клиентам",- сказал министр.

Ил-114-300 - турбовинтовой самолет, является модернизированной версией Ил-114. Планируется, что первые серийные машины будут выпущены в 2023 году.

Испытательные полеты самолета Ил-114, на котором используется схожая силовая установка, как и на Ил-112В, который недавно потерпел крушение, приостановлены, сообщили ранее в пресс-службе ОАК. По данным Ростеха, оба самолета оснащены двигателем ТВС117-СТ. Гражданская модификация двигателя (ТВС117-СТ-01) установлена на Ил-114-300.

13 августа Ил-112В прилетел с воронежского завода в Подмосковье для участия в форуме "Армия", однако 17 августа при выполнении тренировочного полета самолет потерпел крушение при заходе на посадку на подмосковный аэродром Кубинка. Перед падением правый двигатель самолета загорелся, после чего машина накренилась на правый борт, стала терять скорость, перевернулась и упала. В авиакатастрофе погибли три члена экипажа.