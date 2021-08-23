{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Китай впервые применил цифровой юань для фьючерсных сделок на сырьевой бирже

По данным газеты "Чжунго чжэнцюаньбао", сделка не облагалась какими-либо комиссионными сборами

ПЕКИН, 23 августа. /ТАСС/. Китайские банки впервые применили цифровой юань при заключении фьючерсных сделок на одной из национальных товарно-сырьевых бирж. Об этом сообщило в понедельник финансовое издание КНР "Чжунго чжэнцюаньбао".

По данным газеты, абсолютно безопасный платеж за хранение груза на складе был оформлен на торгах в городе Далянь (северо-восток страны) при содействии Банка коммуникаций и Банка Китая. Сделка к тому же не облагалась какими-либо комиссионными сборами.

"Более того, не было ограничений, связанных с периодом работы платежной системы. Для компаний это удобно", - заявил управляющий складом по комплектованию грузов Цзян Бинь.

Как уточнило руководство сырьевой биржи в Даляне, оно планирует расширять сферу применения цифрового юаня.

КНР приступила к внедрению национальной виртуальной валюты в конце 2019 года. К этому проекту, осуществляемому в экспериментальном режиме, присоединились многие города страны, в том числе Пекин. За полтора года китайский ЦБ зафиксировал свыше 1,32 млн сделок при помощи цифрового юаня, как в области транспорта и общественного питания, так и при оформлении государственных услуг. Ожидается, что новый этап в развитии данной системы наступит в феврале 2022 года, когда в столице Китая будет проводиться зимняя Олимпиада.

Теги
Китай
Мнение
"Прокачай" по правилам. Что происходит с регулированием автотюнинга в РФ
Игорь Моржаретто разобрал правила установки фаркопов, багажников и музыки в авто согласно новым постановлениям правительства
"Прокачай" по правилам.
Читать полностью