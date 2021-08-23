Китай впервые применил цифровой юань для фьючерсных сделок на сырьевой бирже

ПЕКИН, 23 августа. /ТАСС/. Китайские банки впервые применили цифровой юань при заключении фьючерсных сделок на одной из национальных товарно-сырьевых бирж. Об этом сообщило в понедельник финансовое издание КНР "Чжунго чжэнцюаньбао".

По данным газеты, абсолютно безопасный платеж за хранение груза на складе был оформлен на торгах в городе Далянь (северо-восток страны) при содействии Банка коммуникаций и Банка Китая. Сделка к тому же не облагалась какими-либо комиссионными сборами.

"Более того, не было ограничений, связанных с периодом работы платежной системы. Для компаний это удобно", - заявил управляющий складом по комплектованию грузов Цзян Бинь.

Как уточнило руководство сырьевой биржи в Даляне, оно планирует расширять сферу применения цифрового юаня.

КНР приступила к внедрению национальной виртуальной валюты в конце 2019 года. К этому проекту, осуществляемому в экспериментальном режиме, присоединились многие города страны, в том числе Пекин. За полтора года китайский ЦБ зафиксировал свыше 1,32 млн сделок при помощи цифрового юаня, как в области транспорта и общественного питания, так и при оформлении государственных услуг. Ожидается, что новый этап в развитии данной системы наступит в феврале 2022 года, когда в столице Китая будет проводиться зимняя Олимпиада.