Строительство малой ГЭС в Чечне улучшит качество энергоснабжения в горных районах

ГРОЗНЫЙ, 23 августа. /ТАСС/. Строительство Башенной малой гидроэлектростанции (МГЭС) на реке Аргун в Чечне позволит улучшить качество и надежность энергоснабжения в горных населенных пунктах региона. Об этом заявил в понедельник председатель правительства республики Муслим Хучиев на церемонии закладки капсулы под строительство МГЭС.

Малая гидроэлектростанция - первый проект, реализуемый генерирующей компанией "Русгидро" в Чечне. Начало строительства объекта приурочили к 70-летию со дня рождения первого президента республики Ахмат-Хаджи Кадырова.

"Мы даем старт новой гидроэлектрической станции Башенной. Безусловно, это значимое событие в сфере электроэнергетики нашего региона. Реализация данного проекта позволит значительно повысить качество и надежность электроснабжения горных населенных пунктов. Мы имеем дефицит электроэнергии, инфраструктурные ограничения не дают нам возможность дать реализовать инвестиционные проекты всем желающим", - отметил Хучиев.

По его словам, на период строительства Башенной МГЭС проектной мощностью 10 МВт будет создано более 250 рабочих мест, что является весомым вкладом, учитывая безработицу в регионе. "Более того, в бюджет региона будет отчислено налогов свыше 100 млн рублей. Учитывая богатый гидроэлектрический потенциал наших горных рек, мы уверенно можем говорить, что Башенная - одна из станций будущего каскада на реке Аргун", - добавил премьер-министр.

В Чечне 23 августа отмечается 70-я годовщина со дня рождения первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении по случаю 70-летия первого президента Чеченской Республики заявил, что Ахмат-Хаджи Кадыров с риском для жизни взял на себя ответственность за судьбу Чечни и Северного Кавказа, и сегодня регион активно развивается, гарантирует людям мир и спокойствие. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также отметил, что первый президент Чечни был мужественным человеком и сильным политиком, который много успел сделать для восстановления мирной жизни в Чечне.