Первый резидент ОЭЗ "Максимиха" в Подмосковье планирует инвестировать более 15 млрд рублей

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Первый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Максимиха" в Подмосковье планирует инвестировать в реализацию проекта более 15 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"В ОЭЗ "Максимиха" будет создан мультимодальный центр площадью около 145 тыс. кв. м, который будет заниматься логистической деятельностью. Общий объем инвестиций в проект составит более 15 млрд рублей. Планируется создание порядка 450 новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Отмечается, что первым резидентом в ОЭЗ "Максимиха" в Домодедове стала компания ООО "ММЦ Усады", их заявка была одобрена на заседании экспертного совета особой экономической зоны. Предприятие планирует оказывать логистические услуги по перевалке грузов в контейнерах и контрейлерах. Мультимодальный центр "ММЦ Усады" также является опорным объектом ведомственного проекта Министерства транспорта Российской Федерации.

"В Подмосковье функционирует пять ОЭЗ: "Дубна", "Ступино Квадрат", "Кашира", "Исток" и "Максимиха". Последняя является самой крупной ОЭЗ региона: ее территория составляет порядка 2 тыс. га. Строительство ОЭЗ в Домодедове началось только в июле, а сейчас ведется работа по привлечению первых резидентов. Я уверена, что размещение предприятий в ОЭЗ дает резидентам возможности для успешной реализации их проектов, в том числе благодаря действующим мерам поддержки: налоговым льготам, займам на приобретение оборудования и лизинговые проекты", - добавила Зиновьева.