Мантуров не исключил возобновления переговоров по поставкам самолетов Египту в этом году

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Россия может возобновить переговоры с Египтом о поставках гражданских самолетов в этом году, заявил ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Может быть, но это будет растянуто во времени", - сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли возобновление переговоров до конца 2021 года.

По его словам, РФ в ближайшие годы не планирует поставлять новые самолеты МС-21 и SSJ-100 на экспорт.

"Исходя из этого, у нас Superjet полностью законтрактован до 2023 года включительно, слоты появятся только на 2024 год - если только не менять концепцию и не наращивать объемы дополнительных производственных объектов. Плюс МС-21 мы точно не будем на экспорт поставлять до 2025 года, мы сначала будем обеспечивать внутренний спрос. Поэтому можно возвращаться к этому диалогу в очень лайтовом режиме, не возлагая каких-то жестких на себя обязательств", - пояснил он.

Ранее Мантуров выражал надежду, что переговоры между сторонами по поставкам самолетов SSJ-100 и МС-21 будут более активными после возобновления чартерных рейсов на курорты Египта.

О том, что Россия ведет переговоры с Египтом о поставках SSJ-100, стало известно еще в 2016 году. Тогда обсуждался вопрос поставок 12 лайнеров с опционом еще на 12 машин.