Количество заявок на товарные знаки выросло за семь месяцев на 13%

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Количество заявок на товарные знаки за семь месяцев 2021 года выросло на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составило 57 тыс. 731 заявку. Об этом говорится в сообщении Роспатента.

"За семь месяцев 2021 года зафиксирован рост на 13,2% количества заявок на товарные знаки по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество заявок увеличилось на 18,8%", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Роспатента, количество заявок на изобретения без учета заявок, поданных по процедуре беспошлинного патентования, за семь месяцев 2021 года выросло на 6,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В то же время динамика подачи заявок на изобретения резидентами без учета заявок, поданных по процедуре беспошлинного патентования, за анализируемый период увеличилась на 10,7%. Кроме того, за семь месяцев 2021 года подано 5 тыс. 85 заявок на полезную модель, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Рост подачи заявок на программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем за семь месяцев 2021 года составил 45,8%, количество заявок увеличилось до 13 тыс. 670 единиц.