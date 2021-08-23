Трансграничные переводы через Систему быстрых платежей могут появиться в 2022 году

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Трансграничные переводы через Систему быстрых платежей (СБП) могут стать доступными уже в 2022 году, говорится в сообщении ЦБ.

"Возможности Системы быстрых платежей (СБП) предполагается расширить за счет внедрения трансграничных переводов, следует из проекта указания Банка России. <…> Ожидается, что такая возможность будет доступна уже в 2022 году", - отмечается в сообщении.

Согласно проекту указания, новый функционал может быть реализован как во взаимодействии с аналогичными зарубежными системами, так и через сотрудничество с отдельными иностранными банками.

"Это позволит сделать переводы через СБП в другие страны такими же удобными, быстрыми и доступными, как и внутри России. В свою очередь банки смогут предоставлять гражданам дополнительные сервисы по таким операциям", - добавили в пресс-службе ЦБ РФ.

О системе

СБП - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе.

Помимо этого, в рамках СБП предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом будут существенно ниже, чем за карточный эквайринг.