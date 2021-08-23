МИД Ирана назвал обычной торговой сделкой поставку нефти в Ливан

ТЕГЕРАН, 23 августа. /ТАСС/. Поставки нефти в Ливан осуществляются в рамках обычных торговых сделок Ирана. Об этом заявил в понедельник официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

"Это обычная торговля энергоносителями в рамках привычных решений, - сказал он, отвечая на вопрос о поставках топлива в Ливан. - Мы продаем нефть и товары, на основе собственных решений и потребностей наших клиентов".

В воскресенье лидер шиитской партии "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что движение поможет преодолеть топливный кризис в Ливане благодаря поставкам нефтепродуктов из Ирана. Он сообщил, что к ливанскому побережью готовится отплыть еще один иранский танкер. 19 августа в сторону Ливана направилось иранское судно с мазутом.