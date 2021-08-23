На Кубани разработали стратегию цифровизации некоторых сфер экономики и общественной жизни

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края для повышения качества жизни населения и социально-экономического роста разработали стратегию цифровой трансформации сфер образования и науки, здравоохранения, городской среды, транспорта и логистики, государственного управления и социальной сферы, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона в понедельник.

"Переход на цифровые платформы станет одним из решающих факторов социально-экономического роста и улучшения качества жизни людей, ускорит получение услуг, поможет выявить реальные проблемы и быстрее найти эффективные решения", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Уточняется, что стратегия разработана для шести ключевых отраслей экономики: образование и наука, здравоохранение, развитие городской среды, транспорт и логистика, государственное управление и социальная сфера.

Согласно стратегии, в части образования планируется предоставить абитуриентам 95% организаций высшего образования региона возможность поступления онлайн, предоставить не менее 32% учащихся и педагогов бесплатный доступ к "Библиотеке цифрового образовательного контента"; в части ЖКХ - обеспечить жителей возможностью оплаты коммунальных услуг и информацией о плановых отключениях за счет экосистемы "Новый умный дом"; в части здравоохранения - обеспечить возможность хранения медицинских документов, назначений, заказа справок за счет внедрения сервиса "Мое здоровье" на портале госуслуг, а также планируется внедрить региональную геоинформационную систему, которая является собственной разработкой Краснодарского края.

"Ресурс позволит за считанные минуты, будь то орган исполнительной власти, гражданин или представитель бизнеса, получить в системе информацию об объектах недвижимости или инфраструктуры, ранее на это уходили месяцы. Система призвана самостоятельно сопоставлять данные из различных источников и напрямую передавать их, к примеру, на портал Госуслуг", - добавил глава региона.

Уточняется, что стратегия была разработана за четыре месяца в рамках поручения президента России Владимира Путина.