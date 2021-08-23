Решение МВФ о выделении резервных активов на рекордные $650 млрд вступает в силу

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Решение Международного валютного фонда (МВФ) о выделении резервных активов организации на рекордную сумму в размере $650 млрд для помощи в восстановлении мировой экономики вступает в силу в понедельник. Как говорится в распространенном заявлении директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой, часть этой суммы в размере $275 млрд поступит странам с развивающимся рынком, в том числе порядка $21 млрд - государствам с низким уровнем дохода.

"Самое крупное распределение СДР (расчетные единицы МВФ, имеют безналичную форму, их стоимость определяется ежедневно на основе рыночного курса основных валют - прим. ТАСС) в истории на сумму порядка $650 млрд вступает в силу сегодня [в понедельник]", - заявила Георгиева. "Если они [средства] будут разумным образом использованы, это станет уникальной возможностью справиться с беспрецедентным кризисом", - подчеркнула она.

"СДР распределяются между странами пропорционально их квотам в МВФ. Это означает, что порядка $275 млрд пойдет странам с формирующимся рынком и развивающимся странам, а порядка $21 млрд из этой суммы получат страны с низким уровнем дохода, что в ряде случаев будет эквивалентно сумме в размере почти 6% ВВП", - отметила директор-распорядитель МВФ.

При этом, по ее словам, фонд будет поощрять перенаправление части СДР от государств, которые находятся в более сильном экономическом положении, тем странам, "которые больше всего нуждаются" в этом, в том числе через фонды, специально созданные МВФ.

В распространенном на прошлой неделе письменном заявлении пресс-службы МВФ отмечалось, что радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) не сможет получить доступ к выделяемым Афганистану СДР в связи с проблемой признания власти талибов в республике.

Исполнительный совет МВФ одобрил в начале августа выделение государствам - членам организации СДР на сумму, эквивалентную $650 млрд, для помощи в восстановлении экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса. Данные ресурсы предназначаются в первую очередь для бедных стран, их использование является крайне ограниченным. Так, государства с низким уровнем дохода смогут использовать СДР для погашения своих долгов перед фондом, а также обменять эти единицы на реальные деньги с помощью специальных механизмов стран, валюты которых являются резервными для МВФ.