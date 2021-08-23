Стартует Международная летняя школа по финансовой математике фонда "Институт "Вега"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Международная летняя школа по финансовой математике фонда "Институт "Вега" открывается в понедельник, занятия пройдут в форматах онлайн и офлайн. Об этом сообщила пресс-служба банка ВТБ, при поддержке которого реализуется проект.

"23 августа стартует вторая Международная летняя школа по финансовой математике фонда "Институт "Вега". Программа состоит из двух частей. Для участия в первой части экспертная комиссия отобрала 50 студентов, во второй - 30. Проект реализуется при поддержке ВТБ в рамках программы "Образованная страна", - говорится в сообщении.

Первая часть школы пройдет на базе факультета Московской школы экономики МГУ и будет посвящена методам множественнозначного анализа в экономике и финансах, лекции прочитают ведущие российские и европейские ученые в форматах онлайн и офлайн. Вторая часть программы пройдет на базе дома отдыха МГУ "Красновидово" с 30 августа по 3 сентября, ее посвятят методам сигнатур в машинном обучении в приложении к финансовой математике и оптимальному транспорту в экономических моделях с использованием машинного обучения.

"Мы работаем над тем, чтобы познакомить участников школы с передовыми достижениями современной финансовой математики и рассказать им, как эта наука используется на практике в индустрии, в частности, в инвестиционных банках", - цитирует пресс-служба директора группы количественных финансов банка ВТБ, члена совета директоров "Института "Вега" Кирилла Климова.

Среди приглашенных лекторов - Дмитрий Крамков (Университет Карнеги-Меллона, Питтсбург), Криста Кукьеро (Венский университет), Матье Розенбаум (Политехническая школа, Париж), Андреас Хамель (Свободный университет Больцано-Больцан, Тироль), Чаин Арарат (Университет Билькент, Анкара), говорится в сообщении.

Школа является совместным проектом с 14-й Европейской школой по финансовой математике, которая в этом году проводится на базе Эдинбургского университета. Студенты Москвы и Эдинбурга смогут общаться по видеосвязи, запланированы совместные разборы лекций и внеурочная программа. "На второй неделе школы мы постараемся вырвать наших студентов из привычных им реалий. Используя средства современной техники, мы убираем границы и создаем эффект присутствия, чтобы студенты в Москве и Эдинбурге чувствовали плечо друг друга, ведь наука не имеет границ", - говорит директор группы количественных финансов ВТБ, член совета директоров "Института "Вега" Никита Новыйдарсков, его цитирует пресс-служба.

О фонде "Институт "Вега"

Фонд содействия развитию науки "Институт "Вега" - совместный проект МГУ и банка ВТБ. Поддержка "Института "Вега" осуществляется в рамках общебанковской программы "Образованная страна". Основные цели фонда - поддержка и развитие в России школы финансовой математики, подготовка высококвалифицированных специалистов финансовой индустрии. Образовательная программа "Института "Вега" рассчитана на студентов трех факультетов МГУ: механико-математического, вычислительной математики и кибернетики, Московской школы экономики.