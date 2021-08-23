Прототип первого бюджетного компьютера на базе процессора Эльбрус-2С3 показали на "Армии"

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Концерн "Автоматика" Ростеха показал на "Армии-2021" прототип первого бюджетного компьютера на базе процессора Эльбрус-2С3, сообщила компания.

Как уточнили ТАСС в Ростехе, серийный выпуск микропроцессора и компьютера должен начаться в следующем году.

"Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" представил на международном военно-патриотическом форуме "Армия-2021" первый компьютер на базе российского процессора Эльбрус-2С3, предназначенный для массового применения на регулируемом рынке в нижнем ценовом сегменте. Решение имеет высокую производительность при малых габаритах, обеспечивает высокую защиту информации за счет российской разработки вычислительных ядер и соответствует всем требованиям к российской продукции", - сообщили в концерне.

"Это настольный офисный компьютер, с возможностью запуска приложений в двоичных кодах для зарубежных процессоров Intel и amd", - уточнили в компании.

В "Автоматике" не стали озвучивать цену компьютера, но отметили, что она в несколько раз ниже текущего уровня стоимости компьютеров на прецессорах Эльбрус-8С/8СВ, которые производятся штучными партиями.

Компания прорабатывает возможность нескольких крупных поставок с госзаказчиками, сообщили в "Автоматике".