Умер экс-глава "Уралвагонзавода" Николай Малых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Бывший генеральный директор "Уралвагонзавода" Николай Малых, с именем которого связана целая эпоха в истории отечественного танкостроения, умер на 74-м году жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе завода.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни бывший генеральный директор "Уралвагонзавода" (руководил с 1997 по 2009 год) <...> Именно под его руководством и благодаря его дальновидным и мудрым решениям был заключен судьбоносный индийский контракт на поставку танков Т-90С (позволивший предприятию выйти из кризиса и стать одним из мировых лидеров в производстве бронетехники - прим. ТАСС). Сотрудничество завода и Республики Индия успешно продолжается и сегодня", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в интервью ТАСС сам Малых рассказывал, что ситуация с долгами на предприятии была такова, что если бы не индийский контракт, то в течение двух-трех месяцев предприятию грозила процедура банкротства, а нынешний глава "Уралвагонзавода" Александр Потапов отмечал, что соглашение с Индией дало всей отрасли мощный импульс - новую жизнь заводам и конструкторским бюро.

На заводе добавили, что именно при Малых были найдены новые заказы, погашены многомесячные долги по зарплате, восстановлено стабильное энерго- и газоснабжение.

"Он ставил перед собой и своим коллективом, казалось бы, на первый взгляд невыполнимые задачи и успешно реализовывал их. Производство новых перспективных боевых машин и изделий подвижного состава, освоение дорожно-строительной, сельскохозяйственной и коммунальной техники, проведение в Нижнем Тагиле выставки международного уровня (Russia Arms Expo - прим. ТАСС)", - уточнили в пресс-службе.

АО НПК "Уралвагонзавод" (Нижний Тагил) - входит в концерн "Уралвагонзавод". Является одним из крупнейших машиностроительных комплексов России, производителем всемирно известной бронетанковой техники. С конвейера УВЗ сошло более 100 тыс. боевых машин и 1 млн единиц железнодорожной техники, в том числе около 50 тыс. единиц инновационного подвижного состава.