ФАС не получала жалоб от платежных систем из-за ситуации с Wildberries

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не получала жалоб от международных платежных систем Visa и MasterCard или других участников финансового рынка в связи с решением ретейлера Wildberries предоставлять покупателям скидки при оплате картами "Мир", через Систему быстрых платежей и SberPay. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства.

"Жалоб от участников финансового рынка в ФАС России не поступало. При поступлении соответствующих обращений они будут рассмотрены ведомством на предмет нарушения антимонопольного законодательства в установленный законом срок", - указали в службе в ответ на соответствующий вопрос.

С 16 августа Wildberries снизил цены на товары с учетом тарифов платежных систем, которые раньше учитывались в стоимости товаров, и предложил покупателям "самим выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться". Скидки предоставляются при оплате картами "Мир", через Систему быстрых платежей и SberPay. Такое решение раскритиковали Visa и Mastercard.

В связи с введением онлайн-ретейлером скидок международными платежными системами в адрес российских банков были разосланы письма. Получение таких писем подтвердили источники ТАСС. Согласно имеющемуся в распоряжении ТАСС письму Visa, к банкам-эквайерам, работающим с Wildberries, в случае начисления ими дополнительной комиссии при оплате товаров картой Visa будет применен штраф в $25 тыс. Такая санкция будет применена к банкам в случае, если они не устранят нарушение до 31 августа.