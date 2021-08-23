Средняя номинальная зарплата в Петербурге с начала года выросла на 11%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Средняя номинальная зарплата в Петербурге за пять месяцев 2021 года выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила почти 73 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию.

"За пять месяцев 2021 года размер номинальной заработной платы составил 72,8 тыс. рублей, увеличившись на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметил представитель пресс-службы.

По данным Петростата, за пять месяцев этого года размер реальной заработной платы вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Абсолютные значения орган статистики не раскрывает.