Холдинг "Автотор" инвестирует к 2028 году в Калининградской области 32 млрд рублей

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 23 августа. / ТАСС/. Российский автомобильный холдинг "Автотор" построит в 2021 году в Калининграде четыре завода с перспективой строительства еще семи в ближайшие два года. Общий объем инвестиций в проекты к 2028 году составит 32 млрд рублей, сообщил в понедельник старший вице-президент по развитию и инвестициям компании Виталий Шипов.

"На сегодня у нас весьма оптимистичные планы, а именно: мы уже в этом году построим новые четыре завода [в Калининграде] до конца года, еще четыре - до конца первого полугодия [2022 года]. Еще три завода построим в ближайшие два года. И берем на себя обязательство до 2028 года инвестировать 32 млрд рублей в развитие производства автокомпонентов", - сказал Шипов на конференции "Рубежи России: геополитика, регионалистика, историческая память".

Он уточнил, что помимо строительства новых заводов компания планирует создание в регионе литейного производства, металлообработки, строительство жилья для работников с применением технологий "Умного города". В 2023 году компания, по его словам, запустит серийное производство российских электромобилей с высокой степенью локализации. "Мы планируем до 2028 года сделать несколько своих таких автомобилей", - сказал он, добавив, что в области также планируется производство автомобилей на электрической тяге совместно с зарубежными партнерами.

Шипов добавил, что у Калининградской области есть все возможности для того, чтобы стать пилотным регионом для перехода на эколологически чистый электротранспорт, а также площадкой для развития беспилотного автоторанспорта, выпуск которого также планируется на мощностях "Автотора" в Калининграде.

Компания Автотор основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. Автотор выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства превысил 2,3 млн автомобилей.

Научная конференция "Рубежи России: геополитика, регионалистика, историческая память" проходит в курортном Светлогорске под Калининградом. Организатором выступил Балтийский федеральный университет (БФУ) им. Иммануила Канта. Эксперты, представляющие ведущие российские вузы, региональные власти, обсуждают проблемы развития российских приграничных регионов, сохранения исторической правды в современных геополитических условиях. В рамках конференции, в частности, состоялся круглый стол "Стратегия развития Калининградской области: Прошлое, настоящее, будущее", в ходе которого обсуждались наиболее перспективные направления развития территории.