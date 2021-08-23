Венгрия планирует к октябрю начать закачку российского газа по южному направлению

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Венгрия настроена начать закачку российского газа по южному направлению в соответствии с запланированными сроками - к октябрю. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"Венгерские партнеры настроены на практическое начало закачки российского газа по южному направлению в соответствии с плановыми сроками - к октябрю", - говорится в сообщении.

4 июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт начнет осуществлять закупки газа через сербское направление до конца года. Ранее власти Венгрии и российская компания "Газпром" в рамках Петербургского международного экономического форума достигли предварительного соглашения о поставках газа сроком на 15 лет. В июне прошлого года Венгрия договорилась с "Газпромом" о поставках с октября 2020 года по октябрь 2021 года 4,2 млрд куб. м газа.