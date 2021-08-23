Четыре логистических центра в арктических районах Якутии создадут в 2022 году

ТИКСИ /Якутия/, 23 августа. /ТАСС/. Власти Якутии намерены построить в 2022 году четыре торгово-логистических центра (ТЛЦ), чтобы предоставить продукты жителям отдаленных арктических районов и снизить цены на них. Об этом сообщил ТАСС министр по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Владимир Черноградский в понедельник в ходе рабочей поездки в поселок Тикси.

"Чтобы решить вопрос продовольствия, мы придумали проект, это ТЛЦ - торгово-логистические центры. На строительство четырех ТЛЦ в Булунском, Верхоянском, Жиганском, Среднеколымском районах направим 241,1 млн рублей, на создание внутрирайонных сетей доставки - 67 млн рублей. Всего 308,2 млн рублей", - сказал министр. Он пояснил, что в 2021 году будет создано три таких объекта.

Он добавил, что продукты - овощи и фрукты - будут доставляться в ТЛЦ по воде - Северному морскому пути, а затем с этих баз доставка в населенные пункты будет организована малой авиацией.

Строительство подобных ТЛЦ должно удешевить цены на продукты, обеспечить круглогодичное наличие овощной продукции в Арктике и сократить операционные расходы. ТЛЦ оснащены современным оборудованием, предназначенным для закупа и переработки местной продукции, овощехранилищами и морозильными камерами.

Ранее сообщалось, что в России появится система господдержки завоза топлива, продуктов и других жизненно необходимых товаров в отдаленные населенные пункты в Арктике. О создании системы говорилось в опубликованном в марте указе президента РФ Владимира Путина об основах государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.