Глава Корпорации МСП призвал учитывать "право на ошибку" при проверках бизнеса

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Глава Корпорации МСП Александр Исаевич предложил пересмотреть правила проведения внеплановых проверок, а также учитывать "право на ошибку" при контрольных мероприятиях и давать время предпринимателям на ее устранение. Об этом он сообщил в понедельник ТАСС.

Президент России Владимир Путин накануне согласился обсудить с правительством вопрос о введении моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году. Мораторий был введен в марте 2020 года для поддержки предпринимателей в период пандемии коронавируса, а позже продлен на 2021 год.

"Мы выступаем за пересмотр правил в системе проведения внеплановых проверок. Контролировать обоснованность внеплановых проверок намного сложнее. В целом проводить такие проверки нужно не по всей деятельности организации, а по тем направлениям, где имеются на то основания и конкретный предмет проверки", - сказал Исаевич.

Также он подчеркнул, что при проведении проверок бизнеса нужно учитывать так называемое "право на ошибку".

"Нужно работать в цепочке: государство - бизнес - человек. И государство должно приходить к бизнесмену и рассказывать понятным языком о грядущих изменениях, об уже вступивших в силу новых законных и подзаконных актах. Ведь предприниматель вместо того, чтобы сидеть и изучать многочисленные документы, занимается развитием своего бизнеса, дает новые рабочие места и вносит свой вклад в развитие города. В связи с этим мы предлагаем обязать вместо штрафа выносить бизнесмену предупреждение и давать время на устранение ошибки. Это серьезно облегчит жизнь предпринимателей, кто при условии отсутствия "отягчающих обстоятельств" впервые нарушил положения Кодекса РФ об административных правонарушениях", - отметил глава корпорации.

Он также напомнил, что корпорация продолжает мониторить случаи проведения проверок на предприятиях малого бизнеса вопреки установленному мораторию на такие действия. На сегодняшний день, по его словам, удалось добиться отмены результатов проверок порядка 100 компаний. На данный момент еще по 44 сообщениям проводятся служебные разбирательства на предмет необоснованности их проведения.