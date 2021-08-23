Нижегородская область и Якутия получили первые кредиты на строительство инфраструктуры

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Нижегородская область и Республика Саха (Якутия) получили первые инфраструктурные кредиты. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

"Нижегородская область и Республика Саха (Якутия) стали первыми регионами, получившими бюджетные кредиты, направленные на развитие инфраструктуры в регионах", - отмечается в сообщении.

В частности, Нижегородской области выделен кредит на 8,37 млрд рублей на строительство инфраструктуры до 2026 года за счет финансирования по госпрограмме и с привлечением внебюджетных средств. По проекту планируется редевелопмент исторической части города, освоение новых территорий, строительство инфраструктуры в новых жилых районах и модернизация общественного транспорта, сказал вице-премьер Марат Хуснуллин, слова которого приводятся в сообщении. Из выделенных средств 1 млрд рублей предполагается направить в 2021 году на проектирование строительства метро.

"Нижегородская область комплексно подошла к подготовке заявки и кроме заявки в рамках своего лимита предоставила дополнительные проекты, которые будут рассматриваться после 1 октября на конкурсной основе", - добавляется в сообщении.

Кроме того, Якутия направит выделенные в качестве кредита 4,16 млрд рублей на реализацию трех проектов: комплексной застройки квартала "Воинская часть" Якутска, квартала "Р" в Нерюнгри, строительство жилья и инфраструктуры по проекту "Модернизация и развитие российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей". Так, в регионе благодаря кредитам построят инфраструктуру для 83 многоквартирных домов и общежитие. Также появятся новые объекты инженерной инфраструктуры и социальные объекты: школы, детские сады, поликлиники, крытый хоккейный корт.

Регионы могут получить инфраструктурные кредиты на срок не менее 15 лет и по ставке не более 3% годовых.