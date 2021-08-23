Кубань, Ростовская и Волгоградская области стали основными экспортерами года в ЮФО

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" подвела итоги по Южному федеральному округу (ЮФО) в 10 номинациях. Лидером округа по результатам работы компаний-экспортеров стал Краснодарский край, сообщается на сайте Российского экспортного центра (РЭЦ) в понедельник.

"Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила девять победителей в Южном федеральном округе. Краснодарский Край стал лидером округа по результатам экспортеров, и, по словам губернатора, регион и дальше намерен показывать экспортные достижения. Еще одним лидером среди регионов ЮФО стала Ростовская область. Волгоградская область также занимает лидирующие позиции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что победителей премии определяли по 10 номинациям, одно из предприятий стало лидером сразу в двух номинациях. Победители примут участие в следующем - федеральном этапе.

"Победители окружного этапа премии "Экспортер года" в ЮФО могут гордиться своими успехами и вкладом, который они вносят в выполнение задачи по наращиванию несырьевого неэнергетического экспорта. Южный федеральный округ планомерно увеличивает поставки сельскохозяйственной продукции и продовольствия за рубеж. В прошлом году субъекты, входящие в его состав, перевыполнили показатели федпроекта "Экспорт продукции АПК", - приводят на сайте слова заместителя министра сельского хозяйства РФ Сергея Левина.

Как заявил губернатор Краснодарского края, предприятия региона увеличивают объемы экспортных поставок. Так, с начала года в отрасли металлургической промышленности рост составляет 90%, продукцию отгрузили на $290 млн. По его словам, достигать роста удается за счет мер господдержки, в числе которых льготные займы Фонда развития промышленности, внедрение регионального экспортного стандарта, включающего 15 инструментов для развития экспорта и расширения географии поставок.

"В 2020 году в ответ на вызовы новой реальности, вызванные пандемией, экспортно ориентированным компаниям удалось адаптироваться, найти новые решения, грамотно воспользоваться предлагаемыми мерами поддержки - и сохранить положительную динамику развития экспорта. Хочу сказать спасибо представителям тех компаний, которые нашли в себе силы и энергию, таланты и амбиции идти на глобальный рынок, продвигать себя, свои идеи, продвигать нашу страну", - резюмировала генеральный директор АО "РЭЦ" Вероника Никишина.