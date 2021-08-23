Трутнев заявил, что рисков ни по одному из крупных проектов ДФО из-за пандемии нет

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Пандемия коронавируса значительно не сказалась на объемах привлекаемых инвестиций на Дальнем Востоке. Рисков ни по одному из крупных предприятий Дальневосточного федерального округа нет, сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в интервью телеканалу РБК.

"Большого влияния на привлечение инвестиций пандемия не оказала. Она оказала влияние на скорость реализации ряда проектов. <…> Может быть, чуть-чуть позже будут введены некоторые проекты в строй, но они все реализуются и рисков ни по одному из крупных проектов у нас нет", - сказал Трутнев.

Он подчеркнул, что многие из инструментов для привлечения инвесторов на Дальнем Востоке переняли другие регионы, в том числе их начали использовать на территории Арктики. При этом, как уточнил Трутнев, дальневосточным регионам нужны новые предложения для улучшения инвестклимата. Обсуждение этого вопроса запланировано на Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в сентябре, пояснил вице-премьер.

"Мы будем советоваться с бизнесом, с коллегами будем искать новые инструменты развития Дальнего Востока. Уверен в том, что совершенствоваться надо постоянно", - отметил Трутнев.

О форуме

VI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.

На полях форума пройдет традиционная выставка "Улица Дальнего Востока". На ней представят экспозиции всех 11 российских дальневосточных регионов. Организатор выставки - Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпредства президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Она откроется 2 сентября и будет доступна для гостей и участников форума до 4 сентября. 5 и 6 сентября выставку смогут посетить все желающие жители Владивостока.