Предприятие Роскосмоса подписало контракты с нефтегазовыми компаниями на 6 млрд рублей

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. НПО "Искра" подписало с крупными нефтегазовыми компаниями контракты на поставку оборудования на сумму 6 млрд рублей. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

"НПО "Искра" в рамках форума "Армия-2021" заключило контракты на сумму более 6 млрд рублей", - отметили в госкорпорации.

В частности был подписан контракт с ПАО "Газпром" на поставку газоперекачивающих агрегатов, компрессоров и комплектов материальных частей. Также были подписаны контракты с ООО "Газпром комплектация", ООО "ГПБ-Энергоэффект" и ООО "ОДК Инжиниринг".

В свою очередь заместитель гендиректора - директор по продажам НПО "Искра" Арсений Лобанов отметил, что предприятие приложит все усилия для производства продукции должного качества. "На сегодняшний день "Искра" ставит перед собой приоритетную задачу по исполнению обязательств в рамках подписанных соглашений. Предприятие приложит все усилия, чтобы произвести продукцию должного качества и укрепить отношения с компаниями нефтегазового сектора", - сказал он.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" открылся в воскресенье на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот" в подмосковной Кубинке и будет работать до 28 августа.