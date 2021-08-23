Эксперты: стоимость пшеницы на российском рынке продолжит расти дальше

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Стоимость пшеницы на российском рынке на прошлой неделе выросла и, по прогнозам экспертов, продолжит увеличиваться дальше. Об этом говорится в сообщении аналитической компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.

"На прошлой неделе цены на российском рынке продолжили быстро расти. Пшеница 3 класса подорожала на 1 тыс. 75 рублей, до 15 тыс. 425 рублей за тонну; пшеница 4 класса - на 1 тыс. 125 рублей, до 15 350 рублей за тонну; фуражная пшеница - на 1 тыс. 25 рублей, до 14 тыс. 525 рублей за тонну, следует из еженедельного мониторинга "СовЭкон". Котировки укрепились на фоне новой волны роста закупочных цен в портах и ограниченных продаж фермеров", - отмечается в сообщении.

По данным экспертов, активное укрепление экспортных цен ранее привело к новому повышению цен в портах. "В середине недели они доходили до 17 тыс. 500 рублей - до 17 тыс. 800 рублей за тонну (без НДС), однако к ее концу снизились до 16 тыс. 900 рублей - до 17 тыс. рублей за тонну по сравнению с 16 тыс. 500 рублей -17 тыс. рублей за тонну неделю назад. Схожая динамика наблюдалась и у ряда многих крупных внутренних покупателей, которые повышали цены в первой половине недели и начали их снижать во второй", - отмечается в сообщении.

В "Совэконе" также отметили, что предложение зерна нового урожая в целом оставалось ограниченным, поскольку многие сельхозпроизводители продолжают ждать более высоких уровней для продажи. Тем не менее покупатели рассчитывают на охлаждение рынка в недалеком будущем, так как многим фермерам понадобятся средства для закупки материально-технических ресурсов или выплаты кредитов. Краткосрочно эксперты "Совэкон" ожидают продолжения роста на внутреннем рынке пшеницы.

"Однако его темы в ближайшей перспективе могут существенно замедлиться на фоне относительной стабильности экспортных цен и ожидаемого скорого повышения плавающей пошлины", - заключили аналитики.