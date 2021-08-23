ПСБ создаст экспертный центр финансирования проектов диверсификации ОПК в интересах ТЭК

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Промсвязьбанка (ПСБ) планирует создать экспертный центр, который обеспечит финансирование проектов диверсификации ОПК в интересах нефтегазовой отрасли. Об этом сообщил ТАСС Вице-президент-директор департамента по работе с проектами диверсификации, импортозамещения и инноваций ПСБ Владимир Печенкин.

"В фокусе банка находится задача перехода к новой индустриальной модели, где предприятия ОПК взяли бы на себя роль производителей продукции гражданского назначения. Поэтому мы заинтересованы в вовлечении в проекты диверсификации ОПК предприятий ТЭК с их капиталом и финансовыми возможностями.

Наличие у Промсвязьбанка деловых контактов на стороне ТЭК и ОПК позволит создать экспертный центр, который сможет обеспечить проектное финансирование и кредитно-финансовое сопровождение проектов диверсификации ОПК в интересах нефтегазовой отрасли", - отметил Печенкин.

Такой центр, по словам эксперта, планируется создать на базе Промсвязьбанка совместно с Ассоциацией нефтегазосервисных компаний.

Печёнкин отметил, что недостаток собственных средств и оборотного капитала не позволяет небольшим предприятиям эффективно реализовать контракты для нужд ТЭК в связи со значительными отсрочками платежей по таким контрактам, что приводит к кассовым разрывам.

"Мы готовы стать связующим звеном для предприятий гражданского сектора и организаций ОПК в рамках реализации проектов диверсификации и обеспечить участников таких проектов необходимыми финансовыми инструментами", - отметил Печенкин.

По оценке Промсвязьбанка, создание технологических и научных центров, которые обеспечат своевременную разработку, производство и поставку необходимой продукции с использованием научно-технической и производственной базы организаций ОПК и других отечественных производителей может стать инструментом удовлетворения спроса ТЭК.

"Если будет задан путь на создание совместных компаний предприятиями ТЭК и ОПК с целью создания гражданской продукции, то реализация большинства проектов станет возможной, а финансовые инструменты, предлагаемые ПСБ, позволят реализовать эти проекты в максимально сжатые сроки", - подчеркнул Печенкин.