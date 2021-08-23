НЛМК возобновил работу конверторного цеха в Липецке после ЧП

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) возобновил работу конвертерного цеха № 2 на своем основном производственном активе в Липецке после проведения работ на объектах снабжения цеха кислородом, где ранее произошел пожар. Об этом говорится в сообщении компании.

"На НЛМК завершены ремонтные работы на кислородно-распределительном пункте конверторного цеха №2 (КЦ-2), которые позволят обеспечить работу сталеплавильного производства на плановой мощности. Работа КЦ-2 возобновлена 23 августа", - заявили в компании.

На одном из кислородно-распределительных пунктов комбината 9 августа произошел взрыв, после которого загорелась кровля здания. В результате работа конвертерного цеха №2 была приостановлена. 14 августа НЛМК восстановил производство в цехе, однако уже 16 августа работа цеха вновь была приостановлена для проведения дополнительного ремонта на объектах снабжения кислородом.

Производительность конверторного цеха № 2 составляет 10 млн тонн стали в год. Общая мощность комбината - 14 млн т в год.

Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, один из крупнейший в России производителей стальной продукции. Производственные активы группы расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год.